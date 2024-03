Miguel Moro interpreta Daniel na série "Até Onde Ela Vai", da Univer Vídeos

Miguel Moro, após seu destacado desempenho como Absalão na série "Reis", da Record TV, agora integra o elenco da aguardada produção "Até Onde Ela Vai". Na trama, Moro interpreta Daniel, filho da protagonista Bárbara, interpretada por Louise Clos, em uma série que promete envolver os espectadores em um misto de drama e suspense.



A estreia da série, uma produção original da Univer Vídeo em colaboração com a Seriella Productions, ocorreu na última segunda-feira, dia 11 de março, proporcionando aos fãs a oportunidade de testemunhar mais uma performance marcante do ator. O enredo, concebido por Raphaela Castro e dirigido por Felipe Cunha, ambos talentos ligados à aclamada produção nacional "Reis", mergulha em eventos reais e se desenrola no cenário icônico do Rio de Janeiro, com locações que incluem Pedra de Guaratiba, Vargem Grande, Santa Teresa, o centro da cidade e Copacabana.

A trama, composta por dez episódios, gira em torno da jornada de Bárbara, uma mulher que enfrentou uma infância tumultuada, permeada por experiências sobrenaturais. À medida que ela alcança o sucesso profissional na vida adulta, os traumas do passado ressurgem, assombrando-a. Ao decidir se casar, Bárbara se vê confrontando seus medos e traumas, revelando como as escolhas diante das adversidades podem moldar o curso de uma vida.

Entusiasmado com sua participação na série "Até Onde Ela Vai", Miguel Moro compartilhou suas experiências nos bastidores, destacando o prazer de trabalhar novamente com os colegas de "Reis". "Foi muito bom trabalhar nessa série 'Até Onde Ela Vai'. Lá eu consegui reencontrar pessoas que fizeram 'Reis' comigo. Entre elas, Felipe Cunha, que foi o diretor dessa série maravilhosa, e a Louise, que foi a minha mãe na série. Louise interpreta a Bárbara. E a minha irmã, Sofia, interpreta a Ninha."

Com sua interpretação, Moro busca transmitir as nuances emocionais e os desafios enfrentados pelos personagens, tornando a narrativa mais envolvente. Ele concluiu suas observações destacando a satisfação de trabalhar na série. "É muito bom trabalhar na série 'Até Onde Ela Vai'. É muito divertido, gostei muito", diz o ator.