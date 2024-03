Influenciadora, empresária e dentista, Fernanda Passon recebe homenagem em premiação no Espírito Santo

Por ter se destacado como empresária e cirurgiã-dentista, Fernanda Passon recebeu uma homenagem no Prêmio Mulheres de Valor, que aconteceu em uma casa de show em Cariacica, no Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (8), no Dia Internacional da Mulher.



A cirurgiã-dentista e empreendedora no ramo de estética em Vitória, São Paulo e na Bahia, também era embaixadora da premiação, que homenageia mulheres que se destacam em seu ramo de atuação.

"Eu fiquei feliz em receber essa homenagem, principalmente por ser Dia das Mulheres e tratar-se de um prêmio que homenageia mulheres empreendedoras Hoje, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo e normaliza um tratamento rude a mulheres. Ter um prêmio que homenageia e valoriza mulheres é muito importante e realmente eu fiquei muito feliz", afirma.

Além de se destacar como empresária e na sua profissão, Fernanda também faz sucesso nas redes sociais. Só no Instagram são mais de 1,5 milhão de seguidores.