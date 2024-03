Joao Vicente debocha de Arthur Aguiar

O ator João Vicente participou do episódio do talk show ‘Surubaum’, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, junto com Nicole Bahls. Acontece que a participação dos dois está viralizando na internet pelas brincadeiras. No entanto, em uma delas, o humorista debocha de Arthur Aguiar.

Em certo momento da entrevista, a influenciadora contava sobre seu galinheiro. “O pessoal de casa pensa que comprar galinha pra criar [é fácil]…tem que ser 10 galinhas para um galo”, afirmou. Contudo, a fala de Nicole Bahls virou piada entre eles.

Giovanna Ewbank chega a afirmar que é um absurdo o galo ter 10 galinhas, enquanto as galinhas precisam compartilhar apenas um galo. Acontece que, enquanto faziam os comentários, João Vicente disparou comparando o galo com Arthur Aguiar. “Seria um Arthur Aguiar com pena?”, brincou.

Para quem não entendeu, o ator foi exposto anos atrás pela ex-esposa, Maira Cardi. Na época, ela afirmou que foi traída por ele com pelo menos 16 mulheres. Arthur Aguiar virou chacota nas redes sociais e principalmente, durante a sua participação no Big Brother Brasil.

Na web, internautas não perderam tempo e entraram na brincadeira. “Gostei, se eu tiver um galo vou colocar esse nome”, afirmou uma seguidora. “Lá vai a Nicole colocar esse nome no galo”, escreveu outra fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sidney Pedroso ? (@sidneypedroso)