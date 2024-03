Dennis leva o ‘Baile do Dennis’ para a segunda noite do ‘Tília Weekend’

Na noite desta quarta-feira (13), o DJ Dennis subiu ao palco do Tília Weekend, evento idealizado pela cantora Tília, para fazer uma apresentação memorável. O show, que faz parte da segunda noite do evento, animou os participantes e o público que tem acompanhado tudo em tempo real.



Em exclusividade, Tília destacou a importância do artista em sua vida e carreira. "Estou muito feliz em ter o Dennis nessa noite. Sempre ressaltei o quanto ele é referência para mim, como pai e artista. Eu cresci acompanhando todo o trabalho dele e isso foi o que despertou minha paixão pela música e pela vida artística. Então, a presença dele é muito especial”, afirma.

A cantora revelou que Dennis sempre a apoiou e incentivou em todos os seus projetos. "Meu pai sempre acreditou em mim, me deu conselhos valiosos e me ensinou muito sobre a indústria da música. Sou muito grata por tudo que ele fez e por hoje estar mais uma vez me apoiando. O Tília Weekend é um projeto que eu organizei com muito carinho e ele não poderia ter ficado de fora”, diz.

Com um formato similar a um reality show, o Tília Weekend reúne diversos artistas, influenciadores e amigos da cantora em um ambiente descontraído, proporcionando momentos de interação e muita música. O Tília Weekend segue até essa quinta-feira (14), com uma programação recheada de shows, atividades e muita diversão.