Jaquelline, campeã de "A Fazenda 15", faz ação solidária na Ilha de Marajó

Jaquelline embarcou para uma ação solidária, o destino, à Ilha de Marajó, no Pará. Em um gesto de generosidade, Jaquelline distribuiu cestas básicas e chocolates para as comunidades carentes da região. “Estou emocionada em poder ajudar as pessoas que mais precisam e fazer a diferença em suas vidas. Já era um desejo que eu tinha e hoje estou conseguindo realizar".

"Finalizamos após cinco horas aqui no Rio Marajó. Pegamos chuva, sol, foi uma tarde muito, muito gratificante, muito abençoada. Eu, que sou filha dessa terra do Norte, estou muito feliz, grata por Deus estar me trazendo até aqui. Eu já sabia das riquezas do Norte, mas eu acho que estou trazendo um pouco da palavra de Deus através do Pastor Gustavo que veio comigo para essa jornada, trazer as cestas básicas, que é o mínimo para essas pessoas aqui, e conhecer um pouquinho mais também sobre a história de cada uma delas, onde realmente está precisando muito", contou.

"Me emocionei com muita coisa aqui hoje, porque tem muitas famílias carentes aqui e muitas pessoas que às vezes não têm nem o que comer. Vocês que me trouxeram até aqui hoje, e são vocês que estão mudando a minha história e através de vocês eu estou mudando a história de outras pessoas. Obrigado por tudo que vocês têm feito por mim, Deus em primeiro lugar, vocês, minha família, a todo mundo que está fazendo parte desse dia de hoje acontecer", finalizou.