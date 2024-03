Ana Hickmann se declara a Edu Guedes e alfineta o ex-marido

A apresentadora Ana Hickmann abriu uma live no Instagram, na noite de quarta-feira (13), e respondeu algumas perguntas sobre o novo relacionamento com o chefe de cozinha Edu Guedes. Durante o ao vivo, uma seguidora interagiu com a modelo e disse estar muito feliz com a notícia sobre o novo affair. Ana imediatamente rebateu e respondeu afirmando que a vida dela também melhorou em mil por cento com o namoro.

Sem pensar duas vezes, a loira se declarou mais uma vez para Edu. "O meu dia, a minha vida, também melhoraram 100%. 1000% melhor", disse a apresentadora em uma clara alfinetada a relação conturbada que sempre teve com o ex-marido enquanto era casada.

Entretanto, durante o vídeo, Ana Hickmann foi mais uma vez questionada sobre o assunto gravidez. Em meio a risadas e clima descontraído, disparou: "Se eu tô grávida? Não, gente! Eu não tô grávida!". O novo pronunciamento aconteceu um dia após o casal assumir o romance e os burburinhos começarem.

Questionada sobre qual era o segredo para continuar linda, Ana sorriu e logo respondeu: "Amor! Pronto, falei. Gente, muito obrigada, viu!? Por estarem junto comigo aqui, por estarem me apoiando, apoiando o Eduardo também. Está sendo um momento muito delicado, ao mesmo tempo muito especial. E a live de hoje foi pra poder compartilhar experiências, compartilhar nossa vida um pouco também. Obrigada. Todos nós merecemos ser felizes, merecemos algo de melhor na vida e todos nós merecemos mais do que liberdade".

Os fãs do casal não economizam quando o assunto é elogios. Uma internauta comentou: "Nós esperamos por esse casal 20 anos juntos com o Edu". Já outra, garante que a modelo está mais iluminada após assumir o novo relacionamento. "Oooh gente chega ela tá luminosa fico feliz por ela. Claro que não é uma pessoa que traz felicidade pra nossa vida, mas ter alguém com quem contar num momento difícil é tãoo importante e ser amado é muito bom".

Desde o início deste ano, circulavam informações de que os apresentadores estavam juntos. No entanto, ambos vinham negando o envolvimento e sustentavam que eram apenas bons amigos. Mas na última terça-feira (12), a empresária Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes finalmente assumiram oficialmente o namoro.

Ana Hickmann esclarece rumores de gravidez pic.twitter.com/ueulizKdEq — WWLBD ????? (@whatwouldlbdo) March 14, 2024