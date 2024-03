Raquel Sheherazade faz mudança radical antes de estrear na Record

O reality da Record "A Grande Conquista" deve estrear em abril deste ano e a nova apresentadora, Rachel Sheherazade se rendeu a mudanças radicais no visual. A paraibana, que fez parte de "A Fazenda 15", se rendeu as lentes de contato.

A jornalista realizou o procedimento com a cirurgiã-dentista Priscilla Pocallet, conhecida por atender nomes como Reynaldo Gianecchini, Cafu e Dudu Nobre, entre outros famosos. Em um vídeo publicado no Instagram, Rachel Sheherazade contou detalhes de como foi o atendimento.

"Eu tinha certo temor com relação às lentes, porque não gostaria que ficassem dentes muito brancos e diferentes da minha coloração. Preferiria algo que valorizasse a estética dental, e não que a modificasse. Queria melhorar aquilo que já tinha e gostava", contou Rachel.



A cirurgiã dentista Priscilla Pocallet explicou que a artista tem um bruxismo bem forte e, devido a essa característica, acabou perdendo bastante estrutura óssea com o tempo. "Porém, a gente recuperou isso. Agora, ela faz uso de uma placa noturna para proteção do trabalho. O resultado ficou lindo, e a Rachel está ainda mais bonita. Adorei cuidar dela! Além de ser uma grande fã como jornalista, virei sua admiradora pessoal também", afirmou no vídeo.

Mudanças na dinâmica de A Grande Conquista

A coluna Mariana Morais descobriu com exclusividade os detalhes da próxima edição de 'A Grande Conquista 2', na Record. Diferente do ano passado, a segunda temporada vai contar mais participantes e vai começar de uma forma diferente. O início de 'A Grande Conquista' não será mais dividido entre 'Vila' e 'Mansão'. Serão aproximadamente 100 participantes convivendo na Vila e disputando pra ser um dos 20 escolhidos. Os jogadores que garantirão vaga na Mansão vão subindo no decorrer das eliminações.

Além dessa novidade, descobrimos que a escolha dos participantes está chegando na fase final e o confinamento começará no dia 17 de abril. Estrategicamente, a Record vai esperar o fim do Big Brother Brasil para voltar a atenção do público para um novo reality, que desta vez, promete entreter os telespectadores.

