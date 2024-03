Ex-BBB Natália Deodato realiza novo procedimento estético

Na busca pela tonificação e remodelação da região glútea, um procedimento revolucionário está ganhando destaque: o Glúteo Power. Essa técnica inovadora foi desenvolvida por Silvana Ferreira, biomédica especializada em harmonização corporal.



Recentemente, a ex-participante do BBB, Natália Deodato, optou por realizar o procedimento, buscando aprimorar ainda mais sua silhueta e conquistar um bumbum firme e tonificado. De acordo com Silvana, o procedimento é seguro e praticamente indolor, o que o torna uma escolha popular entre os pacientes. Os resultados começam a se tornar visíveis logo nas primeiras semanas após o tratamento e atingem seu auge aproximadamente após 30 dias.

“A combinação dos ingredientes ativos promove uma melhora significativa na textura da pele, reduzindo a aparência da celulite e combatendo a flacidez, contribuindo para uma silhueta mais definida e esteticamente agradável”, explicou a profissional.

Natália Deodato compartilhou suas impressões sobre o procedimento: "É bem maravilhoso o procedimento, zero dor, não é invasivo, muito tranquilo, eu achei o procedimento muito rápido, o resultado é imediato e eu senti que depois que os dias vão passando, ele vai melhorando cada vez mais a qualidade da pele e o aspecto. Outra coisa também que eu reparei foi melhora na flacidez da pele, diminuição da celulite, a melhora, a uniformização do contorno dos glúteos, então simplesmente maravilhoso o procedimento, doutora muito atenciosa, e sem falar no espaço, que é um espaço maravilhoso."

< >