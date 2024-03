Deniziane confirma que é estrábica e rebate ataques

Desde que foi eliminada do “BBB 24”, a ex-sister Deniziane Ferreira tem sido alvo de comentários preconceituosos, devido ao formato dos seus olhos. A ex-BBB explicou que tem estrabismo desde criança. A condição nada mais é que um desequilíbrio na função dos músculos oculares. Além de confirmar o problema no olho, Deniziane rebateu as críticas que vem recebendo.

A fisioterapeuta explicou aos internautas que tem um “olho preguiçoso”: “É como se esse aqui não tivesse função, esse aqui ele sobrepõe a função do outro. E eu sou estrábica, né gente? Não regenera mais, não tem o que fazer, sabe? É como se ele não funcionasse. Eu enxergo muito bem só de um olho. Mas eu juro que sobre o estrabismo, não me incomoda, sério”, iniciou.

Contudo, Deniziane continua e afirma que não se incomoda com os comentários preconceituosos. “Eu já nasci desse jeito, já nasci estrábica, então podem falar que não vai me afetar não”, disparou. Na web, internautas reagiram à explicação da ex-sister sobre as críticas que recebe diariamente.

“Nossa, parece que o foco das pessoas é acabar com a autoestima de qualquer pessoa”, afirmou uma seguidora. “Acho ela tão bonita e o estrabismo não afeta a beleza dela, acho até que faz parte das características dela”, escreveu outra fã, rasgando elogios à ex-BBB.

Outra pessoa também comentou como expor esse tipo de “opinião” é pesado. “Eu fico triste quando vejo comentários sobre aparência de alguém, atacar ela por isso é muito baixo”.





