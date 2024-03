Atores Juliano Laham e Talita Younan se encontram em evento no Rio

Após uma noite de celebração e entusiasmo, a cirurgiã dentista especialista em harmonização orofacial, Dra. Beatriz Leal, compartilha o sucesso e a emoção da inauguração de sua nova clínica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O evento foi marcado por aparições de celebridades e famosos na última quarta-feira (13).

A inauguração contou com nomes de peso, como Talita Younan que estava no ar em Fuzuê representando Selena Chicote, o ex-BBB Juliano Laham com sua namorada Raphaela Palumbo também prestigiaram a inauguração da clínica da sua amiga Dra. Beatriz Leal na Barra da Tijuca.

Dra. Beatriz Leal não esconde a emoção ao falar sobre o evento de inauguração: "Estou verdadeiramente emocionada com a recepção calorosa que tivemos em nossa inauguração. Ver tantos rostos conhecidos e novos amigos se unindo para celebrar este marco significativo em minha carreira foi verdadeiramente gratificante. Estou ansiosa para ver o que o futuro reserva para nossa clínica e como podemos continuar a elevar os padrões de atendimento na área de estética orofacial como especialistas em face."

Os convidados foram recebidos para um coquetel enquanto exploravam as instalações da nova clínica. O evento não apenas marcou a abertura oficial da clínica, mas também serviu como uma oportunidade para a Dra. Beatriz Leal expressar sua gratidão aos apoiadores, colegas e pacientes que contribuíram para sua jornada.

“Estou planejando expandir ainda mais a oferta de serviços, investir em tecnologias de ponta e continuar aprimorando minhas habilidades e conhecimentos na área de estética orofacial. Pretendo estabelecer a clínica como um centro de excelência, reconhecido não apenas localmente, mas também nacionalmente, como um destino confiável para tratamentos de alta qualidade e formação de novos profissionais da área”, conta Beatriz, entusiasmada com os objetivos futuros e as possibilidades de crescimento.