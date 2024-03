Sabrina Sato debocha de Rafa Kalimann no "The Masked Singer"

A cabeça de Rafa Kalimann voltou a ser um dos assuntos mais comentados na internet neste domingo (17). Isso porque, a apresentadora Sabrina Sato, que era uma das juradas do "The Masked Of Singer", na TV Globo, comparou o cabeça do participante com o da influenciadora que estava ao lado dela.

A influenciadora foi uma das convidadas especiais desta semana junto do ator José Loreto. Acontece que, na aposta de quem descobre a verdadeira identidade do participante, Ivete Sangalo falava da cabeça do personagem, quando Sabrina Sato disparou: "É só cabeça, Rafa Kalimann".

Na sequência, visivelmente sem graça, Kalimann respondeu: "Tá de sacanagem? Palhaçada". Enquanto José Loreto demonstrou desconforto com a brincadeira feita pela apresentadora. No entanto, a brincadeira soou negativamente na web.

"Nítido que a Rafa ficou desconfortável", escreveu uma seguidora. "Achei desnecessária brincar com uma insegura assim", pontuou outro internauta relembrando que a Rafa Kalimann já falou sobre as piadas que sempre fizeram sobre a sua cabeça. Contudo, outras pessoas relembraram que Sabrina Sato já foi do programa "Pânico", na Band, e essas brincadeiras eram normais. "O pânico ainda não saiu da Sabrina", afirmou um fã.

Apesar da repercussão negativa, Rafa Kalimann parece não ter ficado chateada com Sabrina Sato. O comunicador Hugo Goss, postou o vídeo no Instagram e as duas comentaram. A influenciadora colocou emoticons de risos, enquanto a apresentadora escreveu: "Amiga é a que fala a verdade. Love you e eu também sou cabeçuda", disparou.