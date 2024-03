MC Daniel sai em defesa de Yasmin Brunet no palco do "Domingão"

Neste domingo (17), a modelo Yasmin Brunet participou do Domingão do Huck. Além de relembrar a trajetória da ex-sister no "BBB 24", a loira foi surpreendida com a presença do MC Daniel no palco. Desde o início do reality, o cantor levantou torcida e aproveitou a sua participação para defender a influenciadora.

Acontece que Yasmin Brunet foi questionada por Dona Déa, mãe do Paulo Gustavo, sobre algumas polêmicas que a ex-BBB se envolveu, principalmente, as com o Davi Brito. Contudo, o funkeiro não perdeu tempo e falou sobre os ataques que ela vem recebendo.

"Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Até para julgar, as pessoas precisam saber ensinar as pessoas. Não é apontando o dedo e expondo ela que você ensina ela a evoluir e a melhorar. Somos seres humanos e temos que ter empatia pelo próximo, porque é isso que Jesus gostaria que a gente fizesse”, discursou MC Daniel.

Apesar de ter tentando defender Yasmin Brunet, muitos internautas detonaram o posicionamento de MC Daniel. "É muito legal estar disposto a aprender. Mas, na boa, 99% dos problemas seriam resolvidos com educação", disparou uma fã. Outra também escreveu: "Quer defender o errado, vira errado também", afirmou.

Vale lembrar que Yasmin Brunet deixou o Big Brother Brasil 24 com 80% dos votos, na última terça-feira (12). Além disso, a influenciadora se envolveu em várias polêmicas dentro do reality show e chegou a ser acusada de racista.

