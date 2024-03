Evoney Fernandes e Jiraya Uai se apresentam em Ceilândia com entrada gratuita

As comemorações do aniversário de Ceilândia promete movimentar a cidade com o Festival Expomix Brasil de 22 à 24 de março (sexta, sábado e domingo) ao lado da Administração Regional de Ceilândia , com shows nacionais e regionais, parque de diversões, praça gastronômicas e Dj’s.



A entrada é gratuita para todos os dias com abertura dos portões a partir das 18h.

Na sexta (22) a atração principal é o cantor Evoney Fernandes o “Pai da Seresta”.

No sábado (23) quem comanda a festa é a cantora Japinha do Conde.

Para finalizar no domingo (24) o fenômeno Jiraya Uai promete levantar a multidão.

A festa ainda conta com shows de Rick e Rangel, Dalmi Jr é muito mais.

SERVIÇO:

Festival Expomix Brasil

Quando: 22 a 24 de março

Horário: 18h

Onde: Ceilândia- ao lado da Administração regional

Entrada Gratuita

Doe 2kg de alimento não perecível