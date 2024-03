Fábio Asssunção denuncia ator por agressão; Entenda

Fábio Assunção foi agredido pelo também ator e diretor, Daniel Alvim, no último sábado (16) e abriu um registro de ocorrência na polícia. A briga aconteceu durante um jantar em um restaurante que os dois estavam, em São Paulo. Em determinado momento, os atores se desentenderam e foram para área externa do local, momento em que os ânimos se exaltaram.



Em um vídeo divulgado pelo jornalista Leo Dias é possível ver a briga. Fábio aparece nas imagens um pouco alterado e começa a xingar Daniel: “Frustrado do cara***, miserável, enfia teu irmão no c*, babaca!. Em outro momento, ela grita: Vem me dar porrada, vem!”

Em seguida, Assunção dispara revoltado: “ Que doente, cara! O que é isso? O cara é meu irmão!”

Entretanto, as provocações dão início às agressões logo em seguida. O diretor perde o controle e avança em Assunção. No vídeo é possível ver uma mulher gritando e pedindo ajuda para separar os dois: “Segura, segura, pelo amor de Deus!”

Para apartar a briga, foi necessária a intervenção de seguranças do restaurante. Antes da discussão, os atores estariam em um encontro de amigos, até mesmo com a presença da também atriz Helena Ranaldi, casada com Daniel. Fábio Assunção procurou a polícia na madrugada do último sábado (16/3) e registrou uma ocorrência contra Daniel Alvim.



No registro de ocorrência feito na 78º DP, Fábio afirma que o diretor em determinado momento da conversa teria se alterado psicologicamente e partiu para a agressão, com socos e chutes. O ator ficou com a boca e a perna machucados.