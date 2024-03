Gabriel Fop dará vida ao anjo Gabriel no teatro

O modelo e influenciador digital Gabriel Fop está prestes a estrear nos palcos, dando vida ao personagem do anjo Gabriel na peça "Paixão de Cristo". O espetáculo está programado para acontecer no dia 29 de março, em Miguel Leão, Piauí, e Fop está empenhado ao máximo na preparação para este novo desafio teatral, demonstrando total dedicação e comprometimento.

A intensidade da preparação do artista reflete seu comprometimento com a qualidade da atuação. "Estou me preparando para dar o meu melhor na encenação. É uma honra poder participar desta peça que tem tanta importância e poder dividir o palco com grandes nomes”, comenta Gabriel Fop, que atuará ao lado de André Mattos, Bianca Rinaldi, Gyselle Soares, Lucas Souza e Wellington Alencar.

Em sua estreia nos palcos, o artista revela estar um pouco apreensivo com o fato de ser uma atuação ao vivo. “Estou muito animado, mas acabo pensando que muitas pessoas estarão ali para assistir ao espetáculo e acabo ficando um pouco ansioso (risos). Espero que tudo flua da melhor maneira possível no ao vivo”, finaliza o modelo.

Sob a direção de Villar Neto e com capacidade para cinco mil espectadores, a encenação da "Paixão de Cristo" tem como objetivo levar adiante e honrar a palavra de Deus. A peça está marcada para acontecer na Arena Teatral da Rua Nova, a partir das 19h.