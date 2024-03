BBB 24: Leidy e Alane batem boca e clima pesa na casa

O dia mal começou na casa do "BBB 24", nesta terça-feira (19), e já tem barraco acontecendo. Alane Dias e Leidy acabaram de se desentender no Quarto Fadas, após a dançarina presenciar uma conversa acalorada da sister com Beatriz, uma de suas aliadas dentro do jogo.

Tudo começou com Leidy e Beatriz conversando sobre alianças dentro da disputa. A trancista afirmou que a camelô está tomando as dores de Alane, enquanto Beatriz disse que ela se afastou. "Eu não voto nela, pode continuar votando em mim, o problema é dela, é o sentimento dela. Eu quando eu falei que a aliança acabou foi de proteger vocês. porque vocês sempre levavam o meu jogo para o Davi", iniciou Leidy.

A trancista continua o desabafo e afirma que apesar de saber o jogo dos Gnomos, ela não levava informações. "Foi de proteger vocês no jogo. Eu sei quem eles vão atacar, eu sei quem eles iriam, mesmo eu não jogando com eles. Eu estou falando da minha amizade com você, é só isso e parece que você quer tomar as dores da Alane", disparou Leidy.

Beatriz tentou se defender: "Você veio pedir desculpas, mas você não quis falar com a gente. Eu e Alane tentamos falar com você e até hoje", afirmou. Mas Leidy rebateu que tentou conversar com elas e não foi ouvida.

Acontece que no meio dessa conversa, Alane se intrometeu na conversa e afirmou que a amizade dela não era verdadeira. A trancista perdeu a paciência e chamou Alane de "falsa". A dançarina rebateu afirmando que Leidy fica entrando em brigas dos outros para aparecer. E Leidy rebateu que não estava falando com ela e mandou Alane parar de fazer tudo ser sobre ela.

Após a discussão, Alane se isolou e chorou sentada na cozinha.

