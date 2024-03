Mayara Carvalho explica bolos surreais que impressionaram Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro

Quando pequenos, todos nós já ouvimos adultos dizerem que “com comida não se brinca”, não é mesmo? Mas isso não impediu Mayara Carvalho de querer transformar doces em objetos surreais desde que descobriu o seu talento. O sucesso na internet foi tanto, que a confeiteira maranhense foi convidada para mostrar suas criações no “Hoje em Dia”, surpreendendo Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro pelos estúdios da Record TV.



Mayara Carvalho decidiu se dedicar à confeitaria ao ficar desempregada. Na pandemia, em 2020, precisou se reinventar e descobriu que transformar doces nos mais diferentes objetos poderia ser a solução para mudar de vida. Segundo ela, os bolos realistas são a maior fonte de renda da família.

Com mais de meio milhão de seguidores no Instagram, a criadora de conteúdo se transformou em uma estrela nas redes sociais e aclamada confeiteira, com vídeos de suas criações chegando a mais de 3 milhões de visualizações. À Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, Mayara Carvalho contou que no início chegou a pegar instrumentos emprestados para trabalhar e finalmente o reconhecimento chegou.

“Gente, que coisa mais incrível, o realismo é demais", elogiou Ana Hickmann, impressionada com as técnicas de sombreado e textura usadas pela confeiteira, além do sabor. “O melhor de tudo é você ter uma bolsa desejo e a Mayara faz pra você. Só escolher o modelo que ela faz”, acrescentou Ticiane Pinheiro.

Mayara Carvalho faz réplicas de bolo de tudo, como porta, tijolo e bolsas. Por isso, participou de uma dinâmica no “Hoje em Dia” em que os apresentadores tiveram que descobrir o que era doce e o que era objeto.

“Dá muito trabalho porque tem que acompanhar a textura dos objetos”, explica a confeiteira, revelando qual bolo transformou sua realidade financeira: “O meu xodó, que tem espaço no coração e divisor de águas, foi o bolo bolsa. Ali resume todo o meu trabalho. É bonito e saboroso”. Fã do trabalho do influenciador Carlinhos Maia, Mayara chegou até a reproduzir um tênis rosa usado por ele e surpreendeu a internet. “Demorou muito para fazer e fiquei com dó para cortar, mas eu comi”, confessa.