BBB 24: Leidy esculacha Alane e afirma que desmaio que foi falso

Leidy Elin e Alane Dias protagonizaram um barraco na manhã desta terça-feira (19), no "BBB 24". Contudo, após a discussão, a trancista foi desabafar com Fernanda, Raquele e Pitel e relembrou o desmaio que Alane teve durante uma conversa com o ex-BBB Nizam.

Acontece que, a sister afirmou que o desmaio teria sido falso. “Passou mal por** nenhuma também, deu de maluca”, disparou Leidy. Ela continua e afirma que Alane teria falado isso para ir ao confessionário saber se estava cancelada pela público e que fez uma cena.

Na web, internautas estão detonando a fala de Leidy: "Leidy é o pior tipo de pessoa pra se confiar qualquer coisa numa amizade", escreveu um seguidor. "Gente essa menina está brincando com coisa séria. Ansiedade é coisa séria", comentou outra fã.

Leidy e Alane brigam

Alane Dias e Leidy se desentenderam no Quarto Fadas, nesta segunda-feira (19), após a dançarina presenciar uma conversa acalorada da sister com Beatriz, uma de suas aliadas dentro do jogo. Tudo começou com Leidy e Beatriz conversando sobre alianças dentro da disputa. A trancista afirmou que a camelô está tomando as dores de Alane, enquanto Beatriz disse que ela se afastou.

A trancista continua o desabafo e afirma que apesar de saber o jogo dos Gnomos, ela não levava informações. "Foi de proteger vocês no jogo. Eu sei quem eles vão atacar, eu sei quem eles iriam, mesmo eu não jogando com eles. Eu estou falando da minha amizade com você, é só isso e parece que você quer tomar as dores da Alane", disparou Leidy.

Acontece que no meio dessa conversa, Alane se intrometeu na conversa e afirmou que a amizade dela não era verdadeira. A trancista perdeu a paciência e chamou Alane de "falsa". A dançarina rebateu afirmando que Leidy fica entrando em brigas dos outros para aparecer. E Leidy rebateu que não estava falando com ela e mandou Alane parar de fazer tudo ser sobre ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)