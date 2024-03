Patrícia Ramos relata como foi roubada pelo ex-marido

Patrícia Ramos resolveu revelar mais detalhes do divórcio com Diogo Vitório. O assunto veio à tona, no final da noite desta terça-feira (19), após a influenciadora comentar o caso de Samara Felippo. Os seguidores relembraram que a apresentadora denunciou o ex-marido por diversos crimes e ela então quebrou o silêncio.



A jovem iniciou as revelações orientando as mulheres não fazerem conta conjunta: "Desde já quero deixar um recado para todas as mulheres que estão lendo esse Tweet: Sejam inteligentes, tenham uma conta individual, tenham coisas no nome de vocês e pensem muito antes de fazer uma conta conjunta. Tenham o dinheiro de vocês", afirmou.



A influenciadora revelou que o ex-marido pediu R$ 400 mil: "Disse que só assinaria os papéis do divorcio com um acordo financeiro de R$ 400 mil no pix na conta dele. Podia até parcelar [...] Coloquei um advogado no circuito, fiz um pixzinho que mudaria a vida de muita gente, pro querido se reerguer, não voltar pra casa da mãe, etc e, no fim das contas ele ainda saiu falando um monte de merda pra todo mundo, pra não sair por baixo", disparou Patrícia Ramos.

Após contar mais esse detalhe do fim conturbado do seu casamento, a apresentadora também abriu sobre alguns crimes que a sua advogada identificou na época. "Estelionato sentimental, Violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial. Estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição", contou.

Depressão

Patrícia Ramos também relembrou que teve seu emocional destruído com os abusos psicológicos que sofreu. "Essa foi uma das coisas horríveis que eu vivi, são muitas camadas, muitas. O relacionamento abusivo te aprisiona, te cega, te destrói num nível até você não se reconhecer mais. Hoje eu sou uma mulher reerguida pela misericórdia de Deus", desabafou.

Por fim, a criadora de conteúdo por vezes pensou em tirar a própria vida: "Apoio dos meus amigos e sessões com meu terapeuta. Porque esse infeliz quase me matou. Eu tive pensamentos de morte por meses", finalizou.

