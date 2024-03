'A Igreja': Gravação do novo DVD de Gabriela Rocha acontecerá em São Paulo

Intitulado "A Igreja", o novo projeto de Gabriela Rocha será gravado na Catedral Metodista de São Paulo, na Avenida da Liberdade. O local, que dispõe de um ambiente singelo e muito aconchegante, irá receber cerca de 350 pessoas na noite desta quarta-feira, 20.

Com milhares de vidas salvas e transformadas por meio de suas ministrações e louvores, a busca pelos ingressos para a gravação do DVD ‘A IGREJA’, foi grande e a disponibilidade não durou muito tempo. Na última terça-feira, 12, a artista chegou a divulgar em seu Instagram a abertura de mais 50 vagas.

Ao adquirir ingresso, os participantes da noite especial ganham acesso a um grupo exclusivo do Telegram por onde irão receber em primeira mão a setlist oficial do evento, além de manterem contato com a cantora.

Nas redes sociais, Gabriela Rocha fez questão de deixar uma pequena amostra do que vem sendo preparado para a gravação, com um setlist que, pelo visto, irá trazer muitas novidades, além dos clássicos que marcaram sua carreira ao longo dos últimos 14 anos.

Sobre Gabriela Rocha

Considerada uma das principais nomes do gospel da atualidade, Gabriela Rocha é autora de grandes sucessos como, “Creio Que Tú És A Cura”, “Teu Santo Nome”, “Atos 2”, “Diz”, “Enche-me”, “Lugar Secreto” e tantas outras que compõem a lista.

Além disso, a cantora conta com números surpreendentes, e que ultrapassam a marca de 3.3 bilhões de visualizações nas plataformas digitais.

Ela ainda é responsável também por feats impares e autênticos com grandes nomes da música gospel nacional e internacional como, Cece Wins, Elevation Worship, Miel San, Michael W. Smith, David Quinlan, Ana Paula Valadão, Bruna Karla, Isaias Saad, Lukas Agustinho, Kim Walker Smith, Christine D'Clario, Weslei Santos, Fernandinho entre outros.

Em seu canal oficial do YouTube, Gabriela conta com mais de 9.9 bilhões de inscritos e quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais, onde faz questão de compartilhar diariamente devocionais, mensagens de fé, além de boa parte de sua rotina de viagens e dia a dia.