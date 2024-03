BBB 24: Tadeu Schmidt deixa mensagem especial para Raquele

Na madrugada desta quarta-feira (20), a mensagem que Tadeu Schmidt deixou para Raquele no programa, ao vivo, após a sua eliminação, está dando o que falar na internet. Acontece que, a sister que entrou no "BBB 24" através da dinâmica do puxadinho, teve uma passagem tranquila e sem polêmicas.

Contudo, ao chegar no estúdio para receber um abraço do apresentador, Raquele foi surpreendida com uma fala carinhosa de Tadeu. “Todo mundo tem um amigo que é tão legal, tão bacana, que a gente fala ‘ah, se Fulano entrasse no BBB, certamente seria campeão!’. Raquele, sabe quem é você? Você seria essa pessoa!”, afirmou.

Na web, internautas acrescentaram o discurso do apresentador e rasgaram elogios à sister. "Resumo do Tadeu: Nem sempre o campeão é quem ganha o BBB", escreveu. "Raquele parece ser gente boa demais! O jogo acabou pra ela, mas vida que segue pra ela", disparou uma fã.

Apesar da enxurrada de comentários positivos, Raquele também foi criticada pela falta de posicionamento dentro do jogo. "Só faltou ser você Raquele. Tomara que consiga muita coisa aqui fora, ela merece", comentou uma internauta. "Pior do que não ser o vencedor porque fez besteira, é não fazer nada porque foi planta", opinou.

Vale ressaltar que Raquele foi eliminada na noite desta terça-feira (19) com 87% dos votos. A ex-sister teve o maior indice de rejeição desta edição. Acontece que, ela acabou caindo em um paredão com duas amigas, Beatriz e Alane.

