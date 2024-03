André Fernandes apresenta turnê "Incendiários - Revival Nights"

André Fernandes é um dos principais nomes do universo gospel na atualidade, contando com mais de 2.6 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1.3 milhões de inscritos no YouTube. As suas mensagens já foram assistidas mais de 50 milhões de vezes, sendo assim um dos pastores de maior visibilidade na mídia.



O seu sucesso fez com que André criasse uma nova turnê, intitulada 'Incendiários - Revival Nights', e que já passou por Maringá e Itajaí. Os próximos destinos são: Brasília e Florianópolis, nos dias 27 de Março e 11 de Abril, respectivamente.

Além do sucesso na mídia, André Fernandes também se destaca como escritor, sendo autor de best-seller de livros como 'A resposta que você precisa', 'Evangelho Sem Filtro' e 'Três dias no barco'.

André ainda é o idealizador do maior podcast cristão do Brasil em plataformas como Spotify e Deezer na categoria espiritualidade, sendo considerado também um dos maiores da América Latina. Entre seus projetos mais célebres, está a Cruzada Incendiários em 2022, evento evangelístico que passou por 6 capitais brasileiras com um público estimado de 70 mil incendiários.