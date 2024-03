BBB 24: Lucas Buda revela sonhos com Pitel após quase se beijarem

Lucas Buda voltou a fazer insinuações a Pitel sobre eles dois. Após uma madrugada caliente entre o brother e a sister, em que os dois quase protagonizaram um beijão. O capoeira, no entanto, não tem conseguido esconder o desejo que está sentindo por e revelou que sonhou com ela.

Acontece que, durante a manhã de hoje, os dois conversavam na área externa da casa do “BBB 24” quando Lucas Buda revelou que sonhou com a sister. Ao questionar o que ele teria sonhado, o brother respondeu: "Não vem ao caso, não cabe. Quer saber?“, perguntou ele.

Ao entender do que se tratava o sonho, Pitel afirmou que não queria saber. "Não, quero não. Deixa pra lá. Quero saber não”. Por sua vez, o capoeira que ainda não sabe que está solteiro, insinuou: "É porque você já sabe."

Por fim, Pitel rebateu as investidas de Lucas Budas afirmando que não quer saber do sonho e deu um chega pra lá do brother. "Tem coisa que não cabe a mim, não. Para!

Já disse que não é pra saber. Fique aí com seu sonho”.

Lucas Buda volta a flertar com Pitel

Na noite desta quarta-feira (20) aconteceu a festa da líder Giovanna Lima e após Lucas Buda e Pitel começarem a beber, internautas apontaram que o brother, dessa vez, deixou claro as suas intenções pela sister. Ao som dos anos 2000, os dois se aproximaram dançando. Nesse momento, o capoeira segurou a sister pelo pescoço como se fosse beijá-la. Ela, por sua vez, falou: "Me esquece". E ele a abraçou e ganhou uma leve mordida na orelha.

A cena está viralizando e virou um dos assuntos mais comentados desta madrugada. "Eles não aguentam mais duas festas", disparou uma pessoa. "Lucas e Pitel quase protagonizaram o beijo mais fiel da história do BBB", escreveu outro seguidor.

