8 dicas da empresária Luciane Vaz de como ser uma mulher elegante

Muitas mulheres desejam ser mais elegantes e terem mais oportunidades no campo pessoal e profissional. Mas elas não sabem exatamente o que devem fazer para isso. A empresária Luciane Vaz explica o que é ser uma mulher refinada.



'É uma mistura da aparência, das roupas, do cabelo e das atitudes. Apenas com um bom conhecimento sobre o assunto você conseguirá se tornar a mulher elegante que sempre quis. Não tem a ver com a classe social ou de quanto você tem na sua conta, é como você se comporta, é o seu estilo de vida", pontua.

Luciane deu dicas para você ser mais elegante

1. Esteja atualizada sobre todos os temas

Uma mulher elegante é sempre informada. É importante estar por dentro dos acontecimentos mundiais e ter assunto para conversar. Assim, as conversas se tornam mais significativas e ricas em conteúdo. Além disso, ao se manter informada, você amplia seus conhecimentos e se torna uma pessoa mais culta.

2. Dê atenção à sua imagem

Apesar de não ser o mais importante, a aparência tem seu papel na elegância. Uma mulher elegante deve utilizar maquiagem de forma discreta, sem exageros. Além disso, é importante manter-se arrumada, com roupas de qualidade. Isso não significa usar roupas caras ou extravagantes, mas sim escolher o traje adequado para cada ocasião, evitando exageros e valorizando seu estilo pessoal.

3. Evite julgar e falar mal do próximo

Uma mulher elegante procura conhecer as pessoas sem preconceitos, evitando julgamentos precipitados. É essencial respeitar as diferenças e estar aberta a aprender mais sobre o próximo, ao invés de criticar. Portanto, é importante não falar mal dos outros, pois isso reflete mais sobre você do que sobre a própria pessoa. Uma mulher elegante não propaga fofocas nem prejudica o próximo, pois o respeito é uma das características fundamentais em sua postura.

4. Trate com educação aqueles que prestam serviços para você

Você é elegante quando trata todos com educação, reconhecendo a igualdade entre as pessoas. Agradeça sempre pelos serviços prestados, demonstrando apreço por aqueles que te ajudam.

5. Saiba fazer uma crítica e reconhecer o lado bom das coisas

Para ser elegante você deve também saber se posicionar e criticar alguém ou alguma situação.Apesar de ser importante o posicionamento, você deve fazer essa crítica com muito cuidado, sempre pensando bem nas palavras que irá usar.

O segredo é sempre focar no problema e não na pessoa em si, criticando apenas o erro ou a atitude.Além disso, deve saber que nada nem ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim. Por isso, é importante também saber reconhecer as coisas boas naquilo que você não gosta.

6. Saiba escutar as pessoas

Hoje em dia, muita gente vive no celular e perdeu o hábito de ouvirmos uns aos outros no ao vivo. Mas, uma mulher elegante conversa olhando nos olhos e deixando o celular de lado. Assim, aprende a apreciar o que os outros gostam e a ter empatia pelos outros, ampliando os seus conhecimentos.

7. Sempre mantenha o controle da situação

Caso aconteça algo negativo, mulheres elegantes não entram em desespero. Eles demonstram uma inteligência emocional que os ajuda a permanecer serenos diante de qualquer situação, evitando reações agressivas.

Se você for o responsável pelo erro, é importante respirar fundo, admitir a falha, desculpar-se e considerar como pode resolver a situação.

8. Faça um curso de etiqueta social

Se você realmente quer aprender a ser elegante, você pode fazer um curso para aprender normas de etiqueta social.