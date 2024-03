Fábio Porchat é entrevistado no programa "Em Cima do Joelho", na TV potuguesa

“Em cima do joelho" não é só o nome do programa, é um modus operandi. Esta nova aposta da GQ TV, com a Influencer e Modelo Juliana Herc, acaba de estrear a primeira temporada, que inclui entrevistas a Fábio Porchat, Camila Coutinho, José Condessa e José Santana.

“E um programa de entrevista onde cada episódio ganha um contornos próprios! Com muito humor e desafios. A entrevista com o Fábio foi regada de humor. Isso me deixou muito confortável e feliz por ter ele no meu primeiro programa! Não poderia me sentir mais realizada!

A entrevista com a Camila foi leve mas com assunto importante para a atualidade!

O bate papo com o Zé condessa. E sim. Foi um bate papo de amigos que havia acabado de se conhecer. Ele e incrível!

E para finalizar, a conversa com o José , foi uma análise dos episódios e alguns desafios que me deixou com saia justa”