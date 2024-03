Na pegada da Seresta, Pablo grava projeto audiovisual intimista

Dono de um gingado que seduziu o Brasil, Pablo anuncia para breve o seu novo projeto: “Eu Também Gosto”. Para fazer jus ao título da canção, o artista levou amigos a um boteco secular em Salvador, o Colon. Trata-se de um ambiente rústico, que prima pela simplicidade e pelo grande poder de acolhimento. É disso que Pablo gosta: reunir gente de seu convívio e afeto para tomar uma e cantar as boas de uma playlist cultuada por seus hábitos de lazer. E quem não gosta?

Sirfaley, Evoney Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Pablo e Luan Estilizado, cantadores de seresta, arrocha e forró, acompanharam Pablo nessa nova empreitada. O trabalho foi gravado esta semana. “Isso é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas não seria nada com um audiovisual de estúdio nem muito estilizado. Eu queria mesmo um ambiente onde a gente possa sentar pra jogar conversa fora com os amigos, e possa cantar até o sol raiar. Reverenciar a seresta”, diz Pablo.

Em meio a rótulos de cervejas, mortadela, linguiça e amendoim, um exemplar antigo de relógio Casio ao pulso denuncia o tom de nostalgia que domina a seresta e o cancioneiro popular. Bastam-lhe um teclado e uma viola para entoar o repertório que reconstrói memórias de amigos e gente querida.

A direção do trabalho é assinada pelo próprio artista, em parceria com Chico Kertez. A cenografia é de Thiago Bastos, tendo de novo Pablo como autor da concepção do projeto.

O Colon, um dos bares mais tradicionais e antigos de Salvador, fica no Campo Grande, na Rua do Forte de São Pedro. Fundado como mercearia em 1839, segue sob condução da família Blanco Lage desde o seu nascimento. A data de lançamento vem sendo planejada para breve.