BBB 24: Fernanda expõe fofoca de Buda sobre as Fadas e climão toma conta

Na madrugada desta sexta-feira (22), Fernanda Bande surpreendeu o público e os aliados no "BBB 24". A niteroiense fez mais uma movimentação polêmica no jogo expondo uma fala de Lucas Buda sobre Isabelle Nogueira para o Quarto Fada



Acontece que durante o dia, Lucas chamou atenção de Fernanda, achando que a sister teria rido de Isabelle, quando a sister foi eliminada da Prova do Líder. No entanto, a confeiteira negou a situação e o brother disse que Cunhã a 'fuzilou' com os olhos.

O brother deu a entender que Isabelle tinha se chateado com a situação. Fernanda, por sua vez, preferiu esclarecer o achismo de Lucas Buda diretamente com a rival. Colocando tudo em pratos limpos, a confeiteira foi ao Quarto Fadas esclarecer o suposto mal entendido.

"Ele [Lucas Buda] falou que vocês ficaram p*tas porque achou que eu estava rindo de vocês. Eu pisei numa bolinha e ia dar um tombo feio do c*ralh*, aí eu fiquei rindo. Ele chegou e falou que a Cunhã parecia estar rindo do outro lado... eu só pisei na bolinha".

Imediatamente Isabelle Nogueira e Alane foram na cozinha esclarecer a fofoca criada pelo rival. "Eu nem percebi ela rindo. Negativo", iniciou amazonense. Ela completou e disparou contra ele: "Mano, fofoca é horrível, fofoca destrói vidas". Buda, por sua vez, se defendeu afirmando que não fez fofoca. "Eu não fiz fofoca Cunhã, eu falei pra que ela 'que eu acho que ela pode ter ficado chateada de você ter rido bem no momento que foi desclassificada da prova", pontuou ele.

Repercussão

Na web, internautas elogiaram a jogada de Fernanda ao expor Lucas Buda. "Por mim, Fernanda tiraria o terceiro lugar. Movimenta demais o jogo", afirmou uma seguidora. "Achei uma atitude boa de Fernanda querer esclarecer", disparou outra.