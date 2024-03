Mãe de um dos filhos de Ronaldo, Michele Umezu é eleita Bela do Flamengo

Michele Umezu, que ficou conhecida como mãe de Alexander, um dos filhos de Ronaldo Fenômeno, foi eleita Miss Bela do Flamengo 2024 por seus fãs. A fisiculturista, de 42 anos, ganhou uma faixa comemorativa do time.



"Uma sensação inesquecível em fazer parte do maior time do mundo. Poder desfilar com a faixa da Bela do Flamengo, não ocorreu por acaso. Eu já ganhei outras duas faixas, mas essa é muito especial", celebra.

A empresária fez questão de elogiar um ídolo do time. "Quando falamos de flamengo vem o Zico na minha cabeça, muita admiração pelo Zico moramos no Japão na mesma época. Essa época era outro nível de futebol. Me sinto muito honrada, por ser mais uma vez escolhida pelo Belq do Brasil receber a faixa do Flamengo", destaca.

O concurso que Michele foi eleita é o Miss Bela Brasil. Ela já foi Miss Japão e Miss Bela World. "Há conjunto de características que todas misses devem dotar, de acordo com a personalidade. Não somos perfeitas, mas sempre podemos sempre melhorar. Me sinto incrível com 42 anos, eu mudei e só procuro a minha melhor versão".

A fisiculturista, que é também estudante de Biomedicina e empresária, comenta sobre suas múltiplas funções. Ela ainda fala sobre seus objetivos para este ano. Um deles é encontrar um novo amor.

"Eu sou atleta, faço competição de fisiculturismo, empresária, mãe, faço tanta coisa que fico sem muito tempo. Mas essa ano tenho muitas novidades, muitos projetos, quero fazer minha Bio, fazer uns cursos no USA e inaugurar meus negócios. E também quero conhecer uma pessoa com os mesmos objetivos e os mesmos propósitos", finaliza.