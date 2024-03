Lucas Scudeler lista os maiores erros das mulheres e famosas em relacionamentos

Construir um relacionamento forte e saudável não é uma tarefa para um único dia. Existem vários fatores a serem considerados e diferentes contribuições dos cônjuges, além de falhas que podem ser cometidas. Teólogo, filósofo e psicanalista, Lucas Scudeler lista os mais comuns erros das mulheres famosas e não famosas ao se relacionarem.



O teólogo explica que a mentoria tem um papel importante na vida de uma mulher solteira que quer atrair um bom homem, além de manter ele interessado e engajado.

Para Lucas, o principal e mais comum erro é achar que usar sedução, usando o corpo, vai trazer um homem de qualidade. "Você pode estipular visualmente um homem com seu jeito de falar, de se mover, se posicionar, com sua elegância e graciosidade, em vez de decote", afirma.

O teólogo continua dizendo que um outro erro comum é a falta de reciprocidade afetiva. Ou seja, quando a mulher dá mais do que recebe. "As mulheres tendem a fazer isso pois projetam sua realidade fora de si mesma, no homem. Como ela normalmente quer mais afeto de quem deseja, acha que se der afeto irrestritamente, ele vai devolver no mesmo nível", explica, alertando para as ilusões:

"Homens saudáveis e masculinos gostam de caçar, isso significa que se você dá afeto sem ele fazer nada, você se torna entediante e chata para ele".

Casado há 10 anos, pai e com mais de 2,5 milhões de seguidores nas redes sociais, Lucas Scudeler acrescenta ainda para uma outra falha feminina, que é a "ilusão de princesa", ou o estado de gostar de alguém. "Muitas mulheres se viciam nesse modo emocional e só querem ter alguém em suas vidas. Isso faz com que ela não se relacione com o homem real, mas com o homem imaginado", diz.

Além disso, reforça a importância de entender a mente masculina. Por fim, o teólogo completa afirmando que uma mulher capaz de entender os principais erros, pode ganhar poder sobre eles e também mudar o panorama. "A matriarca tem total domínio da energia feminina e masculina dentro de si e, por isso, ganha o poder da sutil arte de atrair", finaliza.