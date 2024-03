Produtor Musical fala sobre o pagode no digital: "Não vai acontecer"

Na última quarta-feira, os ouvintes do podcast Bulldog Show foram apresentados ao novo coapresentador, o produtor musical Allan Lima, que se juntou a Tuka Carvalho na condução da atração. O episódio mais recente contou com a participação especial do grupo de pagode "Pagode do Adame".



Além de sua estreia como apresentador de podcast, Allan Lima traz consigo uma vasta experiência na indústria musical. Ao longo de sua carreira, Lima atuou em diversas áreas dentro da música. Ele é conhecido como compositor de várias músicas, incluindo "Fala" e "Fulminante" gravadas pelo Mumuzinho, "Dependente" do Sorriso Maroto, e "Me assume ou me esquece" do Imaginasamba.

Lima compartilhou sua perspectiva sobre o papel do digital na indústria do pagode, afirmando: “Eu acho que a força que realimenta financeiramente pra investir tudo é o comercial, é show, é rua. Então, assim, depender de digital pra botar essa engrenagem pra gerar não vai acontecer. Pelo menos o pagode não é... Hoje, em 2024, o game não tá no digital. Beleza, a galera tá até performando bem, as coisas estão começando a abrir mais, cresceu muito o holofote pro pagode, você vê até a galera de outros gêneros vindo fazer pagode.”

Além de seu trabalho como compositor, Lima também foi diretor musical da banda Imaginasamba por 8 anos, onde liderou turnês pelo Brasil. Sua experiência se estende à produção de discos e DVDs, acumulando anos de trabalho em estúdio. Ao longo desse tempo, Lima adquiriu conhecimento, aprendendo com seus próprios erros e acertos, bem como observando o mercado musical de perto.