BBB 24: Ivete Sangalo manda recado para esposa de Lucas Buda

Quem acompanhou a festa do “BBB 24” deve ter percebido que Ivete Sangalo movimentou a casa durante a madrugada deste sábado (23). Acontece que, após se apresentar a cantora foi conhecer a casa e aproveitou para alfinetar Lucas Buda.

Em certo momento, Ivete Sangalo decidiu mandar um recado para familiares dos participantes. Contudo, Lucas Buda escolher a esposa, Camila Moura para receber um beijo da baiana.. "Aproveita para falar com quem vocês estão com saudade", diz a cantora. "Camila, minha esposa", responde o professor.

A cantora, por sua vez, então começou: "Camila, um beijo, arrase! Sou mais você". Na sequência, os participantes dizem o nome de um familiar para Ivete mandar um recado. Após a mensagem da baiana, Camila Moura foi ao Twitter e respondeu Ivete. “Eu também sou mais você, Veveta”, disparou a professora.

Relembre como Camila ficou famosa

A esposa de Lucas Buda, a professora Camila Moura, superou a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram, depois de fazer postagens enigmáticas sobre o marido. Tudo ocorreu após a última festa do Big Brother Brasil 24, quando o marido dela fez "declarações" para a participante Giovanna Pitel.



Após o flerte do marido no BBB, Camila Moura apagou as fotos do casal das redes sociais e declarou torcida pelo brother Davi, que é adversário do marido.



O movimento levantou suspeita nos fãs do programa, já que os dois estão casados há oito anos. Camila inclusive mudou a biografia dela no Instagram para: "Me pergunto porque me acham vingativa". Além disso, ela acrescentou uma hashtag em apoio a Davi.