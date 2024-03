BBB 24: Alane incentiva Matteus e Isabelle a ficarem juntos

Na madrugada deste sábado (23), Matteus e Isabelle Nogueira foram um dos assuntos mais comentados na web. Isso porque, a cantora Ivete Sangalo sugeriu um possível beijo entre eles. No entanto, após a saída da artista, Alane aproveitou para incentivar um romance dele com a amazonense.

Enquanto conversava com Matteus e Isabelle, a dançarina disparou que o Brasil quer ver os dois juntos. Contudo, Cunhã afirmou ter respeito por Deniziane, que já viveu um romance com o brother na casa.

"Eu vou falar uma coisa para vocês, com todo respeito do mundo porque eu gosto muito de vocês dois, mas eu tenho a sensação, com todo respeito à Anny, que é a minha amiga, mas eu tenho a sensação de que o Brasil só queria ver um beijo de vocês", opina Alane.

Em seguida, Isabelle rebateu: "Gente, que isso? Nada a ver", responde Isabelle. "Amo a Anny, estou falando isso com muito respeito. Eu olho para vocês dois e imagino coisas", continua Alane. "De onde tu tirou isso, maninha?", rebate a manauara. "Da minha cabeça", afirma a sister.

Por fim, Alane insinua que os dois são lindos dançando. "Que isso fique aqui só entre nós", pede. Isabelle questiona se está dando a entender alguma coisa, e Alane nega. "Eu quero me respeitar", pontua a Cunhã.