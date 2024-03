BBB 24: Túlio Gadêlha cita Bolsonaro ao pedir eliminação de Leidy

Nesta segunda-feira (25), o Deputado Federal Túlio Gadêlha e namorado de Fátima Bernardes, surpreendeu os internautas ao se pronunciar sobre o 'BBB 24". Em uma publicação no X, antigo Twitter, ele defendeu a eliminação de Leidy Elin no 14º Paredão e citou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Voto para eliminar Leidy. Ela passou dos limites. Só me vem à mente a cena dela jogando as roupas do Davi na piscina. Quem passa dos limites não deve continuar no jogo. Leidy fora da casa. Bolsonaro na cadeia", opinou.



No entanto, apesar de boa parte do público apoiar a eliminação de Leidy, Túlio foi criticado. "Que absurdo da sua parte, um homem branco, querer comparar uma mulher preta, pobre e de favela com o Bolsonaro", detonou uma pessoa.

Outra pessoa questionou sobre atuação dele na política: "Nunca vi vc viralizar com projeto de lei ou simplesmente trabalhando. É sempre fazendo ou falando merda". "Que desnecessário, inclusive, misturando Reality Show que tem o objetivo de nos divertir, alienar, com bomba de politico", disparou outra pessoa.

Formação do paredão

Neste domingo (24), aconteceu a formação do 14° paredão no "BBB 24". A líder da semana colocou Davi direto no paredão. Na sequência, todos os brothers votaram no confessionário. Matteu recebeu 5 votos e Leidy Elin recebeu 4 votos e os dois foram para o paredão. No contragolpe, Matteus puxou MC Bin Laden e Leidy puxou Alane.

Contudo, todos foram para a prova bate e volta, menos o Davi Brito. É uma prova clássica de acertar o número para seguir adiante, Alane Dias venceu. O paredão então ficou formado por MC Bin Laden, Leidy, Matteus e Davi.

