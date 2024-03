Irmão de Suzane ex-Richthofen reaparece em flagra e surpreende

Após muitas especulações sobre o paradeiro do irmão de Suzane ex-Richthofen, Andreas Richthofen. O repórter Geraldo Luís, da RedeTV! encontrou o rapaz, de 36 anos. Em uma matéria exibida neste domingo (24), ele detalhou o estilo de vida dele e chocou o Brasil.

Acontece que Andreas Richthofen vive em um local aparentemente abandonado e sem qualquer regalia da sua antiga vida. Nas imagens divulgadas pelo comunicador, o rapaz está magro e com cabelos longos. Além disso, ele aparenta ser um "andarilho".

Na matéria, Geraldo Luís mostrou que o rapaz vive de forma simples e isolada. Ele teria andando mais de 15 km a pé de sua casa até o local onde vive atualmente. O jornalista também contou que Andreas Richthofen não quis dar entrevista. “Magro, barbudo, largado, o menino que era o prodígio da família”, descreveu ele.

Vale lembrar que, Andreas conseguiu na Justiça o direito de herdar todo o patrimônio dos pais avaliado em quase R$ 10 milhões. De acordo com o jornal, os pais deixaram carros, terrenos, seis imóveis, entre eles a mansão onde o casal foi assassinado, além de dinheiro em contas correntes e aplicações. Porém, após 20 anos do crime bárbaro, Andreas parou de administrar os bens e já acumula uma dívida que ultrapassa R$ 500 mil reais. Além de enfrentar 24 ações na Justiça de São Paulo por falta de pagamento do IPTU.







???? AGORA: Isolado do mundo, magro e sempre de roupas pretas, Geraldo Luís mostra como está Andreas Richthofen, irmão de Suzane von Richthofen.



Com boa audiência, Geraldo chegou a vencer a Band hoje por vários minutos com picos de 3 pontos.#GeralDoPovo pic.twitter.com/0Lmlxx3AXg — Silvinho (@silvinhotv) March 24, 2024