Conheça o advogado que defende a imagem dos artistas nas redes sociais

Nomes como MC Kevinho, Menos é Mais, Xamã, Dilsinho, Ferrugem e Xande de Pilares, Kekel, Bom Gosto compartilham não apenas o sucesso nacional e a influência na música brasileira, mas também um advogado em comum: José Estevam Macedo Lima, conhecido como o “Xerife das redes sociais”. Este título foi atribuído pelos próprios fãs dos artistas que ele assiste durante crises de reputação na internet.



Formado pela PUC do Rio de Janeiro em 1999, o advogado revela ter atuado em várias áreas do Direito, incluindo Direito Penal, Civil e Tributário. Essa perspectiva multidisciplinar proporcionou a base necessária para ele se dedicar à advocacia no mundo do entretenimento, pelo menos desde 2001.

Sua jornada teve início enquanto trabalhava com uma produtora que representava artistas reconhecidos nacionalmente, como a banda O Rappa. A partir desse momento, o ele se especializou na defesa de artistas e figuras públicas. Dr. Estevam observa que o aumento do uso das redes sociais tornou o trabalho mais desafiador ao longo dos anos.

"O crescimento da internet afeta cada vez mais pessoas. Antigamente, tínhamos crises de imagem, mas elas não se disseminavam tão rapidamente. Demoravam para acontecer, dependendo da circulação dos jornais. Hoje, é instantâneo e atinge milhões de pessoas em diferentes locais", destaca.

José Estevam defende a área que ele chama de "Advocacia do Entretenimento", que busca desmistificar a noção de que a internet e as redes sociais são uma espécie de "território sem lei", onde as pessoas podem se esconder atrás de perfis falsos.

"É um processo de gestão de crises que começa com a remoção de perfis falsos, que promovem ataques e até ameaças de morte, e vai até o combate às fake news e tentativas de censura à liberdade de expressão dos artistas", explica o advogado.

O trabalho do advogado de uma figura pública que enfrenta uma crise de imagem começa com a identificação da origem do problema, explica Estevam. Se o problema envolver questões legais, como fake news, o trabalho consiste em ajudar o artista a se posicionar e combater possíveis ataques.

"Quando ocorrem ataques, originados por indivíduos com a intenção de prejudicar, nós tomamos medidas legais, como uma queixa-crime. Se o crime envolver difamação ou calúnia, movemos uma ação penal privada, sempre visando remover o conteúdo prejudicial da internet".

Para trabalhar com celebridades e figuras públicas, o ele enfatiza que a confiança e o respeito são fundamentais.

"É crucial sempre respeitar a privacidade do próximo e não invadir sua intimidade. O artista deve confiar no advogado, e vice-versa, pois toda relação é baseada em muita confiança. Enfrentamos todas as situações juntos", destaca.







< >