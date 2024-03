Atriz Pietra Quintela revela rotina de cuidados com a pele durante a Páscoa

Enquanto a Páscoa se aproxima, os pensamentos de muitos se voltam para os deliciosos chocolates. E a talentosa atriz Pietra Quintela não é exceção. “Sou uma chocólatra assumida! Estou tentando diminuir meu consumo, mas não passo vontade. Na Páscoa, isso fica muito complicado”, entrega ela. No entanto, embora não deixe de saborear as delícias da época, Pietra também se preocupa em manter seus cuidados com a pele já que seus projetos artísticos exigem que ela esteja sempre com a beleza em dia. “Tento não comer um monte de chocolate todos os dias e foca em um doce só”, revela.

No auge da adolescência, Pietra também enfatizou a importância de equilibrar seus desejos por chocolate com uma rotina de cuidados com a saúde. "É preciso beber muita água, não esquecer de limpar o rosto, tirar a maquiagem e usar hidratantes", explicou ela, que considera ter uma pele oleosa. "Eu costumo brincar que o chocolate tem um efeito instantâneo na minha pele. Quando como, no dia seguinte já tenho uma espinha nova. É algo complicado porque, por um lado é algo que gosto muito, mas, por outro, estou afetando meu rosto, que faz parte do meu trabalho, da minha imagem", conta.

Para driblar tais efeitos nocivos, além de todo o cuidado rotineiro com a pele, Pietra conta com a ajuda da médica dermatologista Geisa Costa, do ArtBeauty Center, que mantém pilares de assistência que vão desde o monitoramento de suas vitaminas até o skincare e tratamentos estéticos de beleza indicados para sua idade. “Acompanhamos a Pietra desde a primeira infância para que ela, no futuro, possa ter uma pele muito mais firme, forte e cumprindo toda sua função de barreira e imunidade”, explica a especialista, que recebe visitas frequentes da atriz. “A gente conversa muito sobre uma rotina de pele e isso tem sido essencial para manter a saúde da minha pele em dia”, afirma Pietra, que segue protocolos diurnos e noturnos estipulados pela dermatologista.



Aliados aos cuidados médicos, Pietra também busca manter uma rotina de exercícios físicos e alimentação saudável, mas não esconde seu eleito para a próxima Páscoa. “Chocolate é um assunto que domino bastante. Sou apaixonada por todos e não recuso nada, mas o meu favorito é o ao leite”, revela.