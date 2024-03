Sandra se torna personagem mais pesquisada de "Renascer"

A personagem Sandra do remake de “Renascer” está chamando cada vez mais a atenção do público. Interpretada por Giullia Buscacio, desde que apareceu pela primeira vez na trama no dia 13 de março, a mocinha se tornou o nome mais pesquisado da novela, de acordo com um levantamento realizado com base no Google Trends.

Outro personagem que começou a ganhar relevância nas buscas foi João Pedro, papel de Juan Paiva, que teve uma grande virada na trama.

Nesta última semana, além de engatar um romance com Sandra, o rapaz rompeu os vínculos com José Inocêncio e começou a gerenciar suas próprias terras.

Desta forma, o casal da vez, Sandra e João Pedro, se destacaram mais nas buscas do que qualquer outro personagem, incluindo o protagonista de Marcos Palmeira e Mariana de Theresa Fonseca

Entre as pesquisas relacionadas ao nome da filha de Egídio (Vladimir Brichta), o público demonstra muita curiosidade em saber mais sobre Giullia Buscacio.

