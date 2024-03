BBB 24: Bin Laden perde o controle, agride Buda e web pede expulsão

Na madrugada desta terça-feira (26), MC Bin Laden e Davi Brito protagonizaram uma discussão acalorada, após a dinâmica do “Sincerão”, no “BBB 24”. Acontece que, a briga começou ainda durante o programa, ao vivo, quando o baiano apontou que o funkeiro traiu seus aliados no jogo.

Contudo, MC Bin Laden afirmou que Davi se faz de vítima. Quando o programa chegou ao fim, a briga ficou mais intensa. O funkeiro começou discutindo com Matteus. No intuito de tentar apaziguar a briga dos dois, o baiano se intrometeu e a situação ficou ainda pior.

"Otário! Traíra!", dispara Davi. Bin devolve gritos para o baiano, enquanto brothers tentam separar a briga. "É isso o que ele quer!", reclama Beatriz.

"Tá me peitando? Tá me peitando?", dispara Bin, enquanto os dois se confrontam. Davi segue acusando o brother. "Você traiu a Fernanda e a Pitel... Traiu o Rodriguinho", afirma o baiano. "Não traí ninguém, não", rebate o músico.

A briga se excedeu, os dummies tentaram separar, mas não conseguiram. Enquanto Matteus tentava segurar Davi Brito, Lucas Buda afastava MC Bin Laden, que exaltado, deu uma cotovelada no aliado que caiu no chão.

Internet pede expulsão

Eles só se afastaram quando Boninho interviu avisando que os dois passaram do limite. Entretanto, internautas em massa estão pedindo a expulsão de MC Bin Laden e Davi Brito. "Wanessa foi expulsa por muito menos, Davi expulso, Bin expulso", afirmou um internauta.

"Se Davi e Bin não forem expulsos, o programa coloca a Wanessa em um erro gravíssimo histórico de expulsão", disparou um seguidor. "Se o BBB fosse um programa sério, era Davi e Bin expulso", comentou outra fã do reality.

A Wanessa foi expulsa agredindo menos que essa peitada ali hein pic.twitter.com/yh3oKkfj3M — Dudu Guimarães (@Dudu) March 26, 2024