BBB 24: Mãe de Davi vai aos prantos com briga com MC Bin Laden

A discussão entre Davi Brito e MC Bin Laden, não deixou os ânimos à flor da pele apenas dentro do "BBB 24". Em casa, a mãe do baiano, Elisângela Brito, se desesperou com a briga e chegou a colocar a mão na televisão orando para que terminasse.

Pra quem acompanhou as brigas após a dinâmica do "Sincerão", deve ter notado que os dois protagonizaram o maior barraco desta edição. A briga foi tão feia que os dummies e o Boninho precisaram intervir.

De casa, ela orava desesperada: “Meu Deus, por favor, senhor. Em nome de Jesus, o diabo não vai ter vez. Em nome do pai, em nome do filho e do Espírito Santo, meu Deus. O diabo não vai prevalecer, em nome de Jesus, amém”, disse ela enquanto falava com a televisão. “Liga para a Globo”, sugeriu uma pessoa que a acompanhava

Em seguida, muito nervosa, Elisângela implorava pelo fim da briga: “Acalma meu Deus! Meu senhor, meu Jesus Cristo. Entre com providência, senhor. Por favor, eu te suplico, meu Deus, não deixa meu filho ser expulso. Não por dinheiro, mas pela dignidade” pedia.

Contudo, apesar da briga ter sido encerrada, internautas apontaram que houve toque físico e estão pedindo a expulsão de MC Bin Laden e Davi Brito. O funkeiro está sendo acusado de dar uma cotovelada e derrubar Lucas Buda, enquanto o baiano de ter dado cabeçada no músico. Até o momento, a TV Globo não se pronunciou sobre possíveis expulsões.