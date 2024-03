Kevi Jonny grava DVD com participação especial de Matheus e Kauan e outros artistas

Depois do sucesso de “Te Love”, “Me Usa”, “Fica Aqui” e “Lovezinho do Pai”, Kevi Jonny está pronto para eternizar mais um momento marcante em sua carreira musical com a gravação do DVD "Esse Sou Eu, Kevi Jonny". O evento está agendado para acontecer na quarta-feira, dia 27 de março, em Goiânia, na Feeling Visual Music.



Kevi Jonny, conhecido por sua voz única e suas letras profundas, convida seu público a se juntar a ele nesta jornada íntima de autodescoberta e expressão artística. "A música sempre foi a trilha sonora dos meus dias, uma corrente pulsante que me leva além, sempre em busca de mais. Agora é o momento de escrever um novo verso, um capítulo que ecoará na minha história", compartilha o artista.



O DVD promete oferecer uma atmosfera única, onde os espectadores poderão mergulhar na essência de Kevi Jonny e desvendar as diversas facetas que compõem sua arte. Será uma oportunidade para o público abrir seus corações e compartilhar cada nota deste momento especial.



Composto exclusivamente por 14 faixas inéditas, o DVD "Esse Sou Eu, Kevi Jonny" contará com a direção musical de Kennedy Silva, direção de vídeo de Rafael Vanucci e direção de imagens de Flaney. Além,claro, da assinatura de seus empresários Luiz Henrique e Luiz Gonzaga. Além disso, o evento contará com participações especiais de renomados artistas da cena musical brasileira, incluindo Matheus e Kauan, Luan Pereira e Marilia Tavares.



A gravação do DVD está marcada para iniciar às 20h na Feeling Visual Music, localizada na Praça Isidória de Almeida Barbosa, 65, Quadra 59, Lote 4, no bairro Pedro Ludovico, em Goiânia, Goiás. Este evento promete ser uma celebração da música, da arte e da autenticidade, representando um marco significativo na carreira de Kevi Jonny e oferecendo ao público uma experiência inesquecível.