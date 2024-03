Celebrando a mulher em novo trabalho, Graça Cunha lança o álbum "A Graça Delas"

A força da mulher sempre é exaltada em março, um mês inteiramente dedicado a elas por ocasião da simbólica data de 8 de março. E desde esse dia, o público pode conferir o mais recente trabalho da cantora e compositora Graça Cunha: A Graça Delas. O álbum tem 10 músicas e todas elas exaltam a mulher de diferentes formas.



Com mais de 30 anos de carreira, completados em 2023, Graça enaltece o novo trabalho, que conta com a parceria de diversos compositores e foi produzido por Dino Bariori.

“Esse novo trabalho é mais que especial para mim, pois foi lançado nas plataformas digitais em 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Essa data tem uma representatividade imensa para nós, mulheres. Até por isso que vem o nome ‘A Graça Delas’, pois fizemos um trocadilho por meio do meu nome para mostrar que todas as mulheres têm a sua graça. Quero muito que o público ouça e compartilhe esse trabalho nas plataformas”, comentou Graça.

E como prova do sucesso que o novo álbum tem feito, uma das canções do álbum A Graça Delas, Cantomaré, teve mais de 20 mil acessos em apenas 10 dias somente no Spotify.