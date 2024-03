Leidy Elin se ilude com discurso de Tadeu e se frustra com seguidores

Na madrugada desta quarta-feira (27), Leidy Elin, décima quarta eliminada do "BBB 24", com a porcentagem mais alta desta edição, participou do "Bate-papo BBB" com Thaís Fersoza e Ed Gama. No entanto, a ex-sister que entendeu pelo discurso do Tadeu Schmidt que havia ganhado mais de dois milhões de seguidores, ficou surpresa ao descobrir o número real de fãs.

Depois de falar sobre sua rivalidade com Davi no jogo, comentar a quebra de aliança com as sisters do Quarto Fada e apontar os participantes que considera "falsos" e "subterrâneos" na casa, a trancista descobriu o top 5 dos participantes com mais seguidores na casa.

Contudo, os apresentadores começaram mostrando que Davi Brito já acumula oito milhões de seguidores. "Davi é o campeão do BBB, eu já suspeitava disso desde o começo. Mas eu não vou contra o que eu sinto. Não tem como eu ir contra o que eu sinto. Realmente, é o que eu falo, lá dentro a gente tem outra visão de tudo. Lá dentro não é igual a aqui fora, é outra visão. Parece que é outra coisa", disparou sobre ter sido rival dele.

E se mostrou surpresa ao perceber que só tinha somado mais de 450 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram, a ex-sister disparou: "Nossa senhora, está bom". Leidy também reagiu aos comentários sobre a sua participação no reality.

Uma internauta afirmou que o Brasil não via a hora de tirar a trancista da casa, e Leidy respondeu: "Eu falava isso direto, (estou) canceladíssima. Por isso que eu falava que queria uma resposta", disparou ela durante o "Bate-papo BBB".