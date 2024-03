Romulo Arantes Neto fala sobre casamento com Mari Saad

Nesta terça-feira (26) o programa Otalab, comandado por Otaviano Costa, recebeu Rômulo Arantes Neto como um dos convidados. No bate-papo, ele falou sobre seu casamento com a influenciadora Mari Saad e a amizade com Daniel Erthal. O ator comentou que ficou sabendo que o amigo estava vendendo bebidas em Copacabana e resolveu ir ao encontro dele.



“Vi ele fazendo uma live incrível, completamente crua, no corre dele. Foi aquela coisa de coração, o meu se conectou com aquilo. Achei nobre, falei 'que máximo, vou lá comprar uma cerveja com ele’”, lembra Rômulo. “Ele falou que estava superfeliz, que tinha jornalistas procurando por ele e tal”.

No papo, Rômulo também comentou sobre um momento marcante do seu relacionamento com Mari Saad, com quem se casou recentemente em uma cerimônia familiar na Bahia. “Eu me lembro do momento da primeira vez que eu falei ‘eu te amo’ para ela, mas não lembro quando foi.”, conta. Sobre a escolha de se casar na Bahia, o ator comentou: “A Bahia me faz muito bem. É um lugar que me traz muita paz e positividade. E foi lá que pedi a Mari em casamento”

Rômulo ainda comentou sobre a lembrança do pai, Rômulo Arantes, e sua relação com o padrasto Otávio Müller: “Eu sinto muito meu pai comigo. Sinto ele dentro de mim de alguma forma. A gente é parecido, a gente tem muito um do outro”, comenta. “O Otávio aumentou a minha paixão pela arte de atuar, o meio artístico e o audiovisual também. Ele me trouxe o teatro mais raiz para a minha vida. Com esse processo de amadurecimento eu fui me conectando cada vez mais com a minha família. A gente se vê muito, a gente gosta de estar muito junto”, finaliza.