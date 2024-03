Jojo Todynho participa de novo clipe da grupo Clareou

A cantora e influenciadora, Jojo Todynho, assume o comando no mais recente videoclipe do grupo Clareou, dando vida ao novo single "Cala a Boca e Me Beija", lançado no último dia 23 de fevereiro, em todas as principais plataformas digitais via ONErpm. A colaboração de peso inclui também a participação do grupo Balacobaco e a rádio carioca FM O Dia.



Escrita por Braga, Vinicinhus e Nego Feijão, a canção mergulha no universo da pegação, do desejo e do amor, mantendo-se fiel ao clima festivo do Carnaval, cativando o público brasileiro. Além da música contagiante, "Cala a Boca e Me Beija" é acompanhada por um vibrante videoclipe, que conta com a participação especial de fãs entusiasmados.

Branco, vocalista do grupo Clareou, compartilha sua empolgação com o novo projeto musical: "Estamos muito felizes com este novo trabalho. Assim que nos apresentaram essa música, nos apaixonamos instantaneamente, assim como os outros artistas envolvidos. É uma vibe incrível, cheia de alegria! Mal podemos esperar para que vocês curtam!"