Musa com bumbum de 126 cm posa de coelhinha na Páscoa

A musa fitness Vanessa Ataídes posou vestida de coelhinha sexy, em fotos provocantes,, que evidenciaram seu bumbum de 126 cm. A modelo ficou conhecida por ter o maior dèrriere do Brasil. Nas imagens, a DJ come uma cenoura.

"No dia da Páscoa não pode esquecer a cenoura, que é um símbolo da data. Aliás, é bom incluir bastante o alimento e também outros legumes, saladas e proteínas magras. Isso pode ajudar a equilibrar e dar mais saciedade para não exagerar na hora que for comer chocolate. Além disso, prefira comer sempre após a refeição. Issopode amenizar os efeitos do chocolate sobre a glicemia, além disso você ainda estará saciado", recomenda.

A infuenciadora que tem uma alimentação regrada, não deixa de comer o chocolate na Páscoa. "É só um dia no ano. Mas como pouquinho. Moderação é a chave de tudo. Não precisa passar vontade", finaliza.