O Retorno do Arrocha com Israel Novaes, Tierry, Thiago Brava e Gabriel Gava

Os caras do arrocha, Israel Novaes, Tierry, Thiago Brava e Gabriel Gava irão gravar juntos um projeto do gênero e pretendem levar a turnê por todo o Brasil. O ritmo marcou e animou o país com músicas pra cima e muito contagiantes.

O arrocha é um estilo musical que nasceu na Bahia no final dos anos 90, a partir da influência do bolero, um ritmo latino que fez sucesso no Brasil nas décadas de 80 e 90. Ele é caracterizado por uma batida lenta e romântica, com letras que falam de amor, sofrimento e traição.

Segundo a professora e especialista em música Nadja Vladi, o arrocha é um herdeiro musical do bolero cubano e das serestas, com base rítmica baseada em um teclado-arranjador e uma guitarra. “As letras têm como assunto principal o sofrimento, sempre pautado por um amor não correspondido”.

O arrocha é representado por diversos artistas de renome no cenário da música brasileira, entre eles podemos destacar Israel Novaes, Tierry, Gabriel Gava e Thiago Brava como os pioneiros desse novo estilo. Esses músicos são responsáveis por hits de grande sucesso dentro do gênero, como "Vem ni mim Dodge Ram", "Rita", "Fiorino" e "Dona Maria".