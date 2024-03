Zé Felipe abre o jogo sobre nova gestação de Virginia

Zé Felipe participou do podcast PodPah, nesta quarta-feira (27), e surpreendeu ao falar sobre paternidade e as gestações de Virgínia Fonseca. O cantor, não nega vontade de ter mais filhos, no entanto, pondera que precisa ser acordado com a influenciadora.

O sertanejo começou falando que gosta de ter se tornado pai com pouca idade: "Tem que ter agora. Ter filho velho não tem pique. Para trocar de igual para igual. Se tiver filho velho, tudo que ele vai fazer você já vai achar errado."

Em seguida, ele também respondeu sobre a possibilidade de ter mais filhos depois do nascimento de Zé Leonardo. “Vamos ser reais, pra nós, homens, é muito fácil... É virar o olhinho e meteu”, iniciou ele. Zé Felipe continua e explica o quanto a gestação é “pesada” pra mulher.

"Para o homem é muito fácil. Os 9 meses a mulher passando mal, sono, golfando. E nós lá, de perna para o alto, de boas, só depois que nasce você cuida. A Maria Alice a gente tinha três meses juntos. Na segunda ela passou mal demais. No Zé Leonardo ela está de boa. Acho que é por ser menino, sei lá. Está animada demais, no gás", disparou o artista.

Apesar de já ter três filhos e de explicar o peso da maternidade, ele não descartou a vontade de ter outros filhos. "O que a Virginia aguentar, eu estou pronto para fazer. Se ela aguentar, eu dou conta. Estou preparado", afirmou.