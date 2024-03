L7nnon anuncia novo álbum intitulado "Irrastreável"

Em um país de dimensões continentais e desigualdades profundas, milhões de pessoas vivem suas vidas, enfrentam suas lutas e celebram suas conquistas sem jamais serem notadas. São os irrastreáveis, os invisíveis aos olhos de muitos, mas cujas histórias merecem ser ouvidas e celebradas. Refletindo sobre sua própria jornada, o renomado artista L7NNON compreende que hoje ele faz parte do 1% que rompe as barreiras da invisibilidade e reconhece o desafio contínuo de fazer sua voz e de pessoas com vivências similares serem ouvidas em um mundo onde o acesso ao protagonismo é difícil.

É com esse propósito que o artista anuncia seu aguardado álbum "Irrastreável". Com lançamento marcado para o dia 28 de março, o projeto é uma ode às vozes negligenciadas e uma plataforma para aqueles que foram relegados ao silêncio por muito tempo. Com 31 faixas, o disco apresenta uma série de colaborações, incluindo algumas das maiores estrelas da música brasileira, como Anitta, Filipe Ret, BK, Major RD, Djonga, Don L, TOKIO DK entre outros. E também conta com um feat internacional: o rapper britânico Central Cee

Este será o terceiro álbum do L7NNON e é um projeto muito aguardado, já que o artista não lança um disco há 4 anos. O último foi Hip Hop Rare, que conta com hits como "Perdição", "Gratidão", "Motivos" e acumula aproximadamente 400 milhões de streamings só no Spotify.

Além do lançamento do álbum, a campanha de "Irrastreável" vai além dos limites do digital, criando espaços online e offline para que vozes importantes finalmente sejam ecoadas e celebradas. Serão espalhados lambes por todo Brasil a fim de circular a narrativa dessas pessoas.

"Estou profundamente honrado em poder compartilhar 'Irrastreável' com o mundo. Trabalhei muito nesse álbum e ecoar as vozes dos meus é o meu maior propósito. Não à toa criei a HHR como parte desse projeto de vida", diz L7NNON. "Este álbum é um testemunho da beleza e da força das histórias periféricas do Brasil. Que cada faixa seja um lembrete de que, mesmo na sombra da obscuridade, nossas vozes importam e nossas histórias merecem ser contadas", conta o rapper.