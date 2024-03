João Baldasserini mostra novo sorriso em vídeo: "Muito feliz e satisfeito"

João Baldasserini, o pai da protagonista infantil Julieta na novela "A Infância de Romeu e Julieta", do SBT, está sorrindo à toa. A responsável pelo novo visual do ex-galã da Globo é Priscilla Pocallet, a mesma profissional que atende Reynaldo Gianecchini, Rachel Sheherazade, Rainer Cadete, Luisa Mell e Fernando Pavão, entre outros famosos.

"O João procurou a gente para um tratamento de lentes de contato dental. E o maior receio dele? A parte de artificialidade, desgaste, assim como os demais pacientes", começou explicando Pocallet, para, logo em seguida, acrescentar que acompanha o seu caso desde quando esteve no programa "Que História É Essa, Porchat?", de Fabio Porchat, no canal a cabo GNT.

Balda levou o humorista e os demais convidados da atração às gargalhadas ao falar das confusões em que se meteu por causa de um dente que perdeu quando era menino. "Confesso que fui à clínica um pouco temeroso, por medo de ficar falso e não aparentar ser natural. Sofri um acidente quando criança e quebrei os dois da frente, aos 12 anos", relembrou o artista.

A partir da troca de figurinhas com a especialista, João disse ter se sentido mais confiante e confortável. "Eu sempre tive problema com essa dentição. Então, lembro que saí daqui [Instituto Pocallet, em São Paulo], coloquei as próteses, tinha uma gravação no dia seguinte e cheguei lá rindo. Estou muito feliz e satisfeito com o resultado", afirmou todo radiante.