De osasco para o mundo: MC Guimê participa do Cola Mais Podcast

Com a apresentação de Douglas Magoo, Guimê começa contando de sua infância, ele contou que desde pequeno quis ser famoso, "pensava como sonhador, era algo muito distante, não tinha ninguém próximo de mim que era da música." Ele explica também que não é só a música bombar nas plataformas, e sim um conjunto de coisas, ter carisma, educação, uma forma de chegar e sair e ter um propósito, "sempre soube colocar isso como uma base, sempre sendo mais puro e real."



O cantor tem muitos sonhos, ele quer crescer cada vez mais em seu ramo e ajudar as pessoas com a música, "minha vida já é um sonho, então quero continuar vivendo a minha vida." E tem mais! Vem lançamento por aí, após a pergunta de uma fã, Guimê contou sobre seu próximo projeto: "Estamos terminando os planejamentos para a música ser lançada em abril, a música 'Entre o Bem e a Maldade' é um feat com o MC Cadu, "ficou um som muito irado, é uma música que estamos muito feliz e realizado, o videoclipe é segredo ainda, mas, já estou muito realizado."



Assunto vai e assunto vem, Mc Guimê revelou como chegou o convite para participar do BBB 23: "Foi muito maneiro, tenho uma visão que traz muita magia para a minha vida, hoje, vejo que foi muito bacana, tanto as coisas boas quanto como as coisas ruins, faz parte da vida", ele conta que a primeira reação foi negar, depois, começou a pensar melhor no assunto, teve muita conversa com sua equipe e quando um certo dia, deu um estalo e ele falou "acho que eu vou", no pré confinamento já tinha a meta de ganhar o jogo e depois que assistiu tudo, achou muito bacana sua trajetória : "As pessoas conheceram a outra parte do Guimê, eles conheceram o Guilherme."



Sobre a sensação de ter saído do programa, ele dá risada quando fala que foi muita terapia, segundo ele o programa mexeu muito com sua cabeça, "foi de 0 a 100, um dia eu era líder, e no outro sai do jeito que sai, mas o pior foi os 60 dias desconectados da minha realidade, brequei toda a minha caminhada e como saí daquele jeito, tive que me afastar um tempo, colocar o pézinho no chão para depois colocar meu carro na pista novamente."conta mc Guimê



Voltando a falar de sua vida, ele contou sobre a sua instituição, o instituto Guimê, que segundo ele, ficou 'congelado' por alguns motivos, como a ida para o BBB, "mas com a benção de Deus vai acontecer, já conseguimos construir o instituto para inaugurar ainda em 2024" o instituto será localizado em osasco e será voltado para os jovens que tem um sonho de cantar, mas não têm oportunidade, "o instituto está ali para colocar a molecada no estúdio e dar o total apoio que eles precisam." completa Guimê.











< >